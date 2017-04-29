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Рахимов: будем надеяться, «Терек» забил 5 голов в матче РФПЛ не в последний раз

29 апреля 2017, суббота. 21:05. Футбол

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (5:2) в матче 26-го тура РФПЛ.

«Сказалось, что приходится играть через два дня на третий. Очень тяжело было входить в игру, постоянно опаздывали. Второй тайм провели совершенно другой. Хорошо, что забили второй гол, после этого соперник раскрылся. Мы сыграли хорошо на контратаках. Надо отдать должное команде, которая проявила морально-волевые качества и провела хороший матч. Два пропущенных мяча – это много, но это самое маленькое, что можно предъявить команде сегодня, поскольку в остальном она выглядела хорошо.

«Терек» впервые забил пять голов в матче РФПЛ? Наша команда забивала и по три, и по четыре мяча «Зениту», «Спартаку»… Например, наш результат в четыре гола в ворота «Спартака» за 45 минут, возможно, уже никто и не повторит. Я не следил за этим, но это ещё один пункт в истории клуба. Будем надеяться, что это не последний матч, в котором «Терек» забил пять мячей. Может, будет и шесть», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Терек ФК Спартак ФК Урал Рашид Рахимов
Новости. Футбол
29 апреля 2017, суббота
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