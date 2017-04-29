Тренер «Урала»: горжусь молодыми игроками, они не стушевались перед «Тереком»

Тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (2:5) в матче 26-го тура РФПЛ. Матвеев руководил командой вместо Александра Тарханова, который не полетел в Грозный.
«Футболисты «Урала» хорошо играли и выходили из обороны, не тушевались перед соперником. После наших необязательных ошибок во второй половине второго тайма игра немного раскрылась. Было тяжеловато играть на встречных курсах. А до этого полтора тайма держали структуру игры и доставили «Тереку» неудобства.
Для молодых футболистов «Урала» это, безусловно, большой опыт. У нас есть будущее. Мальчишки приобретают опыт. Они сегодня не тушевались. Горжусь ребятами», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Наш футбол».