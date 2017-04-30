Кака забил за «Орландо Сити» свой первый мяч в регулярном сезоне MLS

Полузащитник «Орландо Сити» Кака, восстановившись после травмы, вышел в составе клуба в матче с «Колорадо Рэпидс» (2:0) и забил свой первый мяч в текущем сезоне MLS.
Кака вышел на замену на 60-й минуте, а отличился в добавленное время, с близкого расстояния добив мяч в сетку после удара Кайла Ларина, который пришёлся в штангу.
Бразилец получил травму в стартовом матче регулярного сезона подколенного сухожилия и пропустил шесть недель.
Видео гола Кака можно посмотреть на официальной странице MLS в «Твиттере».