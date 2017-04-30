Гвардиола: у Габриэла Жезуса отличное голевое чутьё

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение бразильского нападающего Габриэла Жезуса, вышедшего на замену на 86-й минуте дерби с «Манчестер Юнайтед» впервые за два с лишним месяца, которые он провёл вне игры из-за перелома плюсневой кости.
«Появившись на поле после трёхмесячного отсутствия и сыграв всего пять минут, он создал два отличных момента и даже забил гол, отменённый из-за сантиметрового офсайда. У него есть отличное голевое чутьё. В следующем сезоне он сильно поможет нам. Он здорово начинал и этот сезон, но смог отыграть только три недели.
Он здорово взаимодействует с Агуэро, особенно в таких играх, где защитники располагаются очень глубоко. Я не знаю, как бы сложились те матчи, где мы упустили много шансов в чужой штрафной и потеряли очки, будь Габриэл на поле. Он — отличная девятка из Бразилии. Надеюсь, в следующем сезоне, когда вся команда постарается стать сильнее, он сумеет чаще помогать нам», — цитирует Гвардиолу Goal.