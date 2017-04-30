Переводчик Виллаш-Боаша: Андре думал, что Россия — «третий мир»

Переводчик бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша Валерий Рудковский рассказал о своей работе с португальцем. Интервью опубликовано в книге комментатора Геннадия Орлова "«Зенит». Новейшая история 2.0".
«Он так и не понял, что такое Россия. Он думал, что Россия – это „третий мир“, что царь и «Газпром» ему создали все условия, и он будет в этих привилегированных обстоятельствах добиваться побед, что никто не станет вмешиваться в его работу, что ему все будут помогать, прикрывать. Он не совсем понял, что Россия – страна, где многое решает руководство, но в то же время и общественность немало значит.
Авторитет у него был абсолютный. Как тренер он всем нравился. Я же стоял рядом и смотрел на все эти тренировки. Интересные занятия. Он очень научно ко всему подходил, но, на мой взгляд, слишком схематично, он не учитывал психологическую составляющую.
Он человек достаточно закрытый, страдал из-за отсутствия семьи. Андре так и не смог здесь стать своим – даже не старался. Не обязательно учить русский язык, но нужно попытаться влиться, капельку стать русским", — рассказал Рудковский.
Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с петербургским клубом он выиграл чемпионат России (2015), Кубок России (2016) и Суперкубок России (2015).