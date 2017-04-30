Шнейдерлен: я восхищаюсь работой Почеттино в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен выразил своё восхищение игрой «Тоттенхэм Хотспур» в этом сезоне АПЛ. Футболист играл под руководством нынешнего наставника «Спёрс» Маурисио Почеттино в «Саутгемптоне» в сезоне-2013/14.
«Я ещё не играл с «Челси» в этом сезоне, но «Тоттенхэм» пока меня впечатлил больше всего. Меня поражает то, что делает Почеттино с этой командой. Надеюсь, он завоюет титул в этом сезоне или следующем. Ну через несколько лет он его добьётся — это уж точно. Когда я смотрю за игрой «Тоттенхэма», я говорю: «Вау!» У них очень интересный футбол, и Маурисио заслуживает побед», — приводит слова Шнейдерлена Daily Star.