УЕФА объявил имя судьи 1-го матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико»

УЕФА объявил имя главного судьи первого матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико». Им стал англичанин Мартин Аткинсон, информирует официальный сайт организации.
Помогать Аткинсону будут его соотечественники Стивен Чайлд и Стюарт Барт, резервный рефери - Джейк Коллин.
Первый матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 21:45 мск.
В этом розыгрыше Лиги чемпионов Аткинсон судил три матча, в том числе игру первого тура группового этапа ПСВ — «Атлетико» (0:1).