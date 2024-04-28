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Булыкин: Адиев доказал, что умеет добиваться результата — он может выйти на новый уровень

Булыкин: Адиев доказал, что умеет добиваться результата — он может выйти на новый уровень
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин после победы «Ахмата» в матче 26-го тура с «Пари НН» со счётом 5:1 прокомментировал работу главного тренера грозненской команды Магомеда Адиева, который возглавил клуб 5 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

«Смена тренера, как в случае с «Ахматом», приводит к встряске команды. Наверное, в какой-то момент с футболистами поговорили, после матча с «Балтикой» игроки исправили ситуацию.

Адиев уже доказал, что умеет руководить командой, добиваться результата. Со сборной Казахстана хорошо работает. Он может ещё выйти на следующий уровень, потому что зарекомендовал себя», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 26 матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» после этого поражения уступил грозненцам 10-е место и опустился на 11-ю строчку, у него в активе после аналогичного количества матчей 28 очков.

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