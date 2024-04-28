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«Рубин» — единственный клуб, с которым Месси не набрал очков, сыграв более одного матча

«Рубин» — единственный клуб, с которым Месси не набрал очков, сыграв более одного матча
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси за свою карьеру провёл игры против 130 клубов. В матчах со 125 командами он сделал хотя бы одно результативное действие (гол или результативную передачу).

Единственным клубом, против которого Месси сыграл более одного раза и так и не отметился результативным действием, является казанский «Рубин». У форварда сборной Аргентины не было голов или ассистов в четырёх матчах с казанцами в Лиге чемпионов.

Лионель Месси в составе «Барселоны» играл против «Рубина» в групповом турнире Лиге чемпионов — 2009/2010 (1:2 — в Испании, 0:0 — в Казани) и в сезоне-2010/2011, в котором казанцы на своём поле сыграли вничью 1:1, а на выезде уступили со счётом 0:2.

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