Семак: рад, что «Уфа» наконец-то смогла победить

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Конечно, очень приятно. Ребята заслужили. Предыдущие матчи закончились неудачно для нас с точки зрения результата, но были позитивные моменты в игре. Рад, что наконец-то мы смогли и победить. Любая победа прибавляет уверенности.
Сложный матч. Прекрасно понимали, что матч очень важен для «Арсенала». Понимали, что будет очень много борьбы. Я благодарен ребятам за то, что они играли до конца матча.
«Арсенал» здорово оборонялся и неплохо контролировал мяч. Опытная команда. Тем приятнее наша победа", — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».