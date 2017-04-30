Калиниченко: «Спартак» на вершине, а все конкуренты сломлены!

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги.
«Вот теперь даже я спокоен. Можно досматривать сезон спокойно, ничего плохого произойти не должно. «Спартак» на вершине, а все конкуренты сломлены! Всякое может случиться, но я уверен, что ничего уже не случится. Теперь нужно понять, когда праздновать, потому что дата пока плавающая.
Игра была очень нервная, но по-другому в дерби не бывает. Мне кажется, ЦСКА ослабила замена Набабкина на Тошича. Для уверенности в обороне «армейцам» как раз не хватило одного игрока. Это стало ключевой ошибкой. С Тошичем ЦСКА стал более легковесным, что вкупе с выходом Зе Луиша дало «Спартаку» преимущество. Во втором тайме появилась уверенность, что всё кончится хорошо», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.