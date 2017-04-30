«Атлетик» разгромил «Сельту» на выезде и вернулся в зону Лиги Европы

«Атлетик» из Бильбао победил «Сельту» в матче 35-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Атлетик» выиграл четвертый матч в турнире подряд.
На 35-й минуте Рауль Гарсия вывел гостей вперед. В дебюте второго тайма Рауль Гарсия оформил дубль. На 83-й минуте Микель Рико забил третий мяч в ворота «Сельты».
«Атлетик» из Бильбао (62 очка) обошёл «Реал Сосьедад» и поднялся на шестое место в таблице, вернувшись в зону еврокубков. «Сельта» (44 балла) занимает 11-ю строчку и имеет матч в запасе.