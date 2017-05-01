Мунтари: среди оскорблявших меня болельщиков были дети

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари прокомментировал инцидент, произошедший в матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1). Напомним, футболист принял решение самостоятельно покинуть поле из-за расистских оскорблений в его адрес со стороны болельщиков «Кальяри». В концовке встречи ганский футболист подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру, в ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку.
«Они скандировали оскорбления в мой адрес с начала матча. Ещё в первом тайме я заметил, что среди этих болельщиков были дети, но родители не сказали им ни слова. Я пытался их урезонить, но судья сказал, чтобы я оставил их в покое.
Я разозлился. Почему арбитр решил наказать меня, а не остановить игру? Болельщики были неправы, и судья должен был действовать по-другому, а не обвинять меня. В данной ситуации я жертва», — приводит слова Мунтари Sky Sport Italia.
Посмотреть видео с инцидентом можно в «Твиттере».