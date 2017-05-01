Эгнью: если арбитр назначает пенальти, то должен быть уверен на 100 процентов

И.о. главного тренера «Мидлсбро» Стив Эгнью прокомментировал ничейный исход домашнего матча 35-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:2). Хозяева дважды по ходу игры вели в счёте, однако «горожане» спаслись благодаря голам Серхио Агуэро с пенальти (69-я минута) и Габриэла Жезуса (85).
«Я разочарован, что мы не удержали победу. Мои парни сыграли потрясающе и заслужили 3 очка. Не думаю, что пенальти был назначен верно. Игрок упал очень легко, а у арбитра, судя по видео, не было нормального обзора момента. Я считаю, что если арбитр назначает пенальти, то должен быть уверен на 100 процентов», — приводит слова Эгнью Goal.