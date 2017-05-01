Евдокимов: «Оренбург» доволен тем, что сыграл вничью с прямым конкурентом

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от ничьей с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада Сергея Карасёва.
«В сложнейшем матче мы сыграли вничью. В каких-то моментах нам повезло, а в каких-то выше всяких похвал сыграл Руденко. Тем не менее моменты у чужих ворот у нас были. При счёте 0:1 у „Оренбурга“ не получилось довести контратаки до конца и снять все вопросы о победителе. В конце встречи мы получили гол с липового пенальти. В целом мы довольны тем, что сыграли вничью с прямым конкурентом», — цитирует Евдокимова сайт «Крыльев».