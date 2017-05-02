Клопп: я заработал 500 миллионов седых волос на игре «Ливерпуля» с «Уотфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:0). В концовке встречи хозяева имели стопроцентный голевой шанс, но защитник Себастьян Прёдль пробил в перекладину.
«Я сказал парням после игры: если вы пытались убить меня, то у вас почти получилось. Сумасшествие, я заработал себе 500 миллионов седых волос. Странная была ситуация — мы сидим в защите, но у них всё равно три игрока на дальней штанге. Что тут сказать? Мы все бились в течение 97 минут, допустили единственную ошибку, и она чуть не привела к голу в наши ворота — таков футбол на высшем уровне», — приводит слова Клоппа Goal.