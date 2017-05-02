«Барселона» может попытаться приобрести Аспиликуэту или Хенрихса

Руководство «Барселоны» продолжает прилагать усилия к приобретению защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина. Однако это достаточно сложная задача, поэтому испанский гранд рассматривает кандидатуры и других игроков, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Одним из них является защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта, другой – полузащитник леверкузенского «Байера» Бенджамин Хенрихс. Последний по итогам 31 тура чемпионата Германии принял участие в 26 матчах, отметившись 2 голевыми передачами. Аспиликуэта в свою очередь сыграл в 34 матчах АПЛ, также став автором 2 результативных пасов.