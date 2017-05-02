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«Барселона» может попытаться приобрести Аспиликуэту или Хенрихса

2 мая 2017, вторник. 09:23. Футбол

Руководство «Барселоны» продолжает прилагать усилия к приобретению защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина. Однако это достаточно сложная задача, поэтому испанский гранд рассматривает кандидатуры и других игроков, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Одним из них является защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта, другой – полузащитник леверкузенского «Байера» Бенджамин Хенрихс. Последний по итогам 31 тура чемпионата Германии принял участие в 26 матчах, отметившись 2 голевыми передачами. Аспиликуэта в свою очередь сыграл в 34 матчах АПЛ, также став автором 2 результативных пасов.

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Байер ФК Барселона Челси Сесар Аспиликуэта Эктор Бельерин Трансферы
Новости. Футбол
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