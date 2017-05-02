Зинков: за игру с «Оренбургом» игрокам «Крыльев Советов» было не стыдно

Полузащитник «Крыльев Советов» Вячеслав Зинков поделился впечатлениями от прошедшей встречи с «Оренбургом» в 26-м туре. Самарцы на своём поле ушли от поражения, сыграв вничью — 1:1
«Думаю, что мы не набрали одно очко, а потеряли два. Несмотря на то, что счёт сравняли, но… Изнутри мне казалось, что мы эту игру должны были выигрывать, имея столько моментов. Но сложилось так, как сложилось. Впереди ещё есть матчи, будем стараться.
По окончании матча многие игроки буквально рухнули на газон? Рухнули, наверное, не от жары, потому что не так уж жарко было. Наверное, больше от разочарования и того, что все силы были отданы. Смотря друг другу в глаза, мы можем сказать, что за эту игру нам было не стыдно.
Последние туров пять стараюсь не смотреть в таблицу, чтобы от этого как-то абстрагироваться и играть в каждом матче на победу", — цитирует Зинкова пресс-служба самарского клуба.