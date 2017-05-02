«Урал» – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:45

2 мая в Сочи, на стадионе «Фишт», состоится финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 18:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив».
Встречу 02.05.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом 19 раз. Шесть матчей закончились победой «Урала», трижды команды сыграли вничью, и 10 раз сильнее оказались футболисты «Локомотива». Последняя встреча между командами состоялась в ноябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 1:1.