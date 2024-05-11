Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выдохлись, совсем печаль». Генич высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака»

«Выдохлись, совсем печаль». Генич высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на поражение «Краснодара» от московского «Спартака» (0:1) в сегодняшнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Ну, «Краснодар» совсем печаль. Выдохлись как будто», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Этот матч стал уже третьим подряд для «быков» в рамках РПЛ, в котором они ни разу не смогли поразить ворота соперников. В последний раз команда Мурада Мусаева забивала 24 апреля в домашнем матче с «Балтикой» (3:2).

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!

Видео: Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android