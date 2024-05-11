Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Выдохлись, совсем печаль». Генич высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака»

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на поражение «Краснодара» от московского «Спартака» (0:1) в сегодняшнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Ну, «Краснодар» совсем печаль. Выдохлись как будто», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Этот матч стал уже третьим подряд для «быков» в рамках РПЛ, в котором они ни разу не смогли поразить ворота соперников. В последний раз команда Мурада Мусаева забивала 24 апреля в домашнем матче с «Балтикой» (3:2).

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

Видео: Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире