Мутко: в Кубке России играет вся страна начиная со стадии 1/256 финала

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка России «Урал» — «Локомотив». Матч состоится 2 мая. Начало — 18:45 мск.
«От финала Кубка России я жду красивого футбола. Это самый престижный трофей в России после РФПЛ. Выиграть Кубок почётно. Такая победа войдёт в историю клуба. Важнейший турнир, победа в котором позволяет участвовать в Лиге Европы. Если клуб ставит перед собой задачу достичь европейского уровня, то для него это очень важный финал. В этом году «Ростов» дебютировал в Европе, и все узнали эту команду и Россию.
Пока экономическая составляющая Кубка России слабенькая, но мы будем поднимать этот вопрос. Как следует Кубком не занимались, а его можно выделять как проект в структуре футбола. 10 млн рублей – это призовой фонд, который был назначен за счёт собственных проектов российского футбола. Сделаем так, чтобы турнир стал очень популярным. Кубок интересен тем, что в него могут попасть любительские команды и клубы РФПЛ. В Кубке России играет вся страна начиная со стадии 1/256 финала.
Сегодня в Сочи прекрасная погода, поэтому ждём и отличный футбол. Уже продано 21 500 билетов. Уверен, все зрители получат удовольствие от игры», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».