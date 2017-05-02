Хавбек «Шальке» Шёпф выбыл из строя на четыре месяца

Сезон для полузащитника «Шальке-04» Алекссандро Шёпфа завершён. Футболист получил травму в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (4:1). В этой встрече австриец отметился голом и двумя результативными передачами, а после игры врачи диагностировали у Шёпфа травму колена.
Пресс-служба «Шальке» сообщает, что в ходе обследования медики выявили у полузащитника частичный разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. На восстановление 23-летнему футболисту потребуется четыре месяца.
В нынешнем сезоне Алессандро Шёпф принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.