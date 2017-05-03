Месси даст объяснения ФИФА о своём поведении посредством видеоконференции

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не поедет в штаб-квартиру ФИФА для того, чтобы дать объяснения своего поведения в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с национальной командой Чили (1:0), сообщает Ole.
Согласно информации источника, футболист «Барселоны» будет беседовать с сотрудниками ФИФА посредством видеоконференции. Месси объяснил невозможность ехать в Цюрих проблемами личного характера. Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра в матче с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. Цель игрока в том, чтобы сократить срок действия санкций.
После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.