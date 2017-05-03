«Бавария» заинтересовалась Мбаппе

Тренерский штаб мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе, сообщает Calciomercato.
Согласно информации источника, специалисты немецкого гранда уже неоднократно следили за игрой 18-летнего футболиста монегасков.
Ранее дядя игрока Пьер Мбаппе отметил, что футболист не форсирует события. Он также подчеркнул, что его племянник имеет возможность перейти в такие клубы, как «Реал», «Барселона», «Ювентус», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Действующее соглашение Мбаппе с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.