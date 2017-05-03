«Марсель» проявляет интерес к Мусе

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может продолжить карьеру во Франции. По информации Owngoalnigeria, интерес к 24-летнему нигерийскому форварду проявляет «Марсель».
Представители французской команды просмотрят Мусу во время товарищеского матча между сборными Нигерии и острова Корсика 26 мая.
Муса перешёл в «Лестер» из московского ЦСКА летом прошлого года за € 22 млн. По данным источника, «лисы» готовы расстаться с игроком в ближайшее трансферное окно.
В своём первом сезоне в английской Премьер-лиге Муса забил два гола, проведя на поле в общей сложности 741 минуту.