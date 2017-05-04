Цауня: думаю, любой клуб РФПЛ был бы рад видеть у себя Слуцкого

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня, который недавно подписал контракт с «Рижской футбольной школой», рассказал, удивила ли его отставка Леонида Слуцкого с поста наставника «армейцев».
«Кажется, узнал об отставке Слуцкого в Латвии. Но разговоры ходили и раньше – якобы Викторыч передохнуть хочет. Я не удивился бы, если бы Слуцкий остался – точно так же, как не удивился отставке. Это было совместное решение тренера и клуба. Он много сделал для ЦСКА за семь лет. Думаю, любой клуб Премьер-Лиги был бы рад видеть у себя такого специалиста.
На Евро-2016 он подвергся сумасшедшей нагрузке. Одно время в Латвии Старков тоже совмещал должности, но у него большинство «сборников» было на виду в клубе. У Леонида Викторовича была другая ситуация. Другие болельщики, пресса. Естественно, что человек устал и захотел взять паузу. Попрощались с ним в телефонном режиме. До сих пор переписываемся, созваниваемся. Леонид Викторович вроде бы собирался в Латвию по делам – надеюсь, свидимся.
Я так и так ушёл бы из ЦСКА, вне зависимости от личности тренера. Без вариантов. Во-первых, из-за семейной ситуации, во-вторых – из-за травм. В конце концов мы с Бабаевым сели, поговорили. Всем всё уже было понятно. И я так дальше не мог, и клуб. Спасибо ЦСКА за то, что до последнего помогали и верили. Мне самому дико обидно, что так получилось. Хотелось больше дать команде…" — сказал Цауня в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полную версию интервью с Александром Цауней читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.