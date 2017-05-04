Мюллер: хотим вновь показать «РБ Лейпциг», что «Бавария» — первый номер

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что команда будет играть в полную силу в оставшихся трёх матчах чемпионата Германии. По итогам 31 тура национального первенства подопечные Карло Анчелотти уже обеспечили себе чемпионский титул.
«В оставшихся матчах недостатка мотивации у «Баварии» не будет. Мы хотим получать наслаждение от футбола. В предпоследнем туре мы встречаемся с «РБ Лейпциг» и хотим вновь ему показать, что «Бавария» — первый номер», — цитирует Мюллера интернет-портал Goal.
«Лейпциг» в данный момент с 63 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенцам 10 очков. В домашнем матче 16-го тура «Бавария» победила новичка Бундеслиги со счётом 3:0.