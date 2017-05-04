На сайте «Спартака» в продаже не осталось билетов на матч с «Тереком»

На официальном сайте «Спартака» в продаже закончились билеты на домашний матч 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Тереком», который состоится на «Открытие Арене» 17 мая.
Кроме того, на сайте красно-белых осталось примерно 550 билетов на домашнюю встречу с «Томью», которая пройдёт в рамках 27-го тура РФПЛ 6 мая.
После 26 туров «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги. Для досрочного завоевания чемпионского титула столичной команде необходимо набрать хотя бы четыре очка вне зависимости от результатов преследователей.