Игрок «Буковины» Бойчук забил нелепый автогол в матче первой лиги Украины

Полузащитник «Буковины» Игорь Бойчук оказался в центре внимания после нелепого автогола в матче первой украинской лиги. Клуб Бойчука на выезде встречался с «Оболонью-Бровар» и уступил (0:1). Единственный гол на 87-й минуте забил хавбек гостей, отправив мяч в собственные ворота.
Примечательно, что в первом круге Бойчук также играл, но тогда матч завершился вничью (0:0).
После 28 туров «Буковина» занимает в первой лиге 13-е место, а «Оболонь-Бровар» расположилась на 10-й строчке.
Таблицу первой украинской лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео автогола также можно посмотреть на официальном канале «Оболони-Бровар» в YouTube.