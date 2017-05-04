Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения сегодня принял КДК по итогам матча 26-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак», который состоялся 30 апреля и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
«Мы приняли решение оштрафовать ЦСКА на 20 тыс. рублей за стакан с водой, который зрители бросили на поле в сторону главного тренера „Спартака“ Массимо Карреры», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей за стакан брошенный в Карреру
Фото: Александр Мысякин