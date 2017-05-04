Оляс: «Атлетико» — не единственный клуб, который интересуется Ляказеттом

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс высказался о ситуации с нападающим Александром Ляказеттом, который этим летом может перейти в «Атлетико». Оляс дал понять, что на форварда есть другие претенденты и «Лион» ожидает щедрого предложения. Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложил за 25-летнего Ляказетта € 40 млн и сам футболист хочет перейти в мадридский клуб.
«Мы говорим с „Атлетико“ уже два года, так что это не новость. Переговоры были. В пятницу я встречаюсь с игроком по его просьбе и его агентов.
К несчастью для «Атлетико», они — не единственный клуб, который интересуется Ляказеттом. Но, возможно, Александр захочет остаться. Пока мы не говорили с ним напрямую. Завтра мы встретимся, и я буду знать больше позже. «Атлетико» — не единственный клуб, который сделал предложение и обозначил интерес к нему. Если у нас будет возможность сохранить Ляказетта, мы сделаем всё для этого. Таким образом, потребуется очень серьёзное предложение, чтобы купить его у нас", — цитирует Оляса RMC Sport.