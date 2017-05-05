Ракитич: Месси знает, что не найдёт нигде того, что имеет в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что нападающий команды Лионель Месси должен продлить контракт с испанским грандом. Хорват уверен, что футболист сборной Аргентины нигде не будет иметь того, что у него есть в каталонском клубе.
«Месси знает, что не найдёт нигде того, что имеет в «Барселоне». Мы все хотим, чтобы он повесил бутсы в нашем клубе. Дай бог, чтобы он остался в «Барселоне», — приводит слова Ракитича RAC1.
В данный момент руководство каталонцев ведёт переговоры с Месси относительно пролонгации соглашения. Действующий контракт Месси с клубом в силе до лета 2018 года.