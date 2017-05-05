Президент «Атлетика»: «Барселона» не контактировала с нами насчёт Вальверде

Руководство «Барселоны» не связывалось с «Атлетиком» из Бильбао на предмет возможной работы главного тренера баскской команды Эрнесто Вальверде у руля сине-гранатовых. Об этом сообщил президент «Атлетика» Хосу Уррутия.
«Если обратиться к СМИ, то мы вели переговоры с каталонцами. Однако «Барселона» не контактировала с нами насчёт Вальверде. И не думаю, что должна делать это. В данный момент Вальверде – лучший специалист для «Атлетика», — цитирует Уррутию Mundo Deportivo.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона. В данный момент имя нового наставника команды остаётся неизвестным.