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Президент «Атлетика»: «Барселона» не контактировала с нами насчёт Вальверде

5 мая 2017, пятница. 10:00. Футбол

Руководство «Барселоны» не связывалось с «Атлетиком» из Бильбао на предмет возможной работы главного тренера баскской команды Эрнесто Вальверде у руля сине-гранатовых. Об этом сообщил президент «Атлетика» Хосу Уррутия.

«Если обратиться к СМИ, то мы вели переговоры с каталонцами. Однако «Барселона» не контактировала с нами насчёт Вальверде. И не думаю, что должна делать это. В данный момент Вальверде – лучший специалист для «Атлетика», — цитирует Уррутию Mundo Deportivo.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона. В данный момент имя нового наставника команды остаётся неизвестным.

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Атлетик Б ФК Барселона Эрнесто Вальверде
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