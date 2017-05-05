Коусейру: альтернативой Павлюченко в «Локомотиве» был Джексон Мартинес

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру прокомментировал слова бывшего спортивного директора столичной команды Кирилла Котова, который заявил, что Коусейру был недоволен подписанием контрактов с некоторыми игроками, в частности нападающим Романом Павлюченко.
«Если выражаться мягко, у Кирилла нет того понимания игры, что есть у меня. Знаете, кто был альтернативой Павлюченко? Джексон Мартинес! Он тогда играл в Мексике. Именно наш тренерский штаб на него указал. Ещё мы предложили Н’Дойе, который выступал в Дании. Но мы не занимались подписанием игроков, только указывали на кандидатуры. Кстати, Котов даже не знал, кто такой Мартинес!
В итоге нападающий уехал в «Порту». Я признаю, что у нас с Котовым были разные мнения, но это нормально. Только теперь не говорите, что Полоз – плохой футболист и остальные молодые игроки «Локо» ничего не стоят. Всех их отпустил клуб! Видимо, я знал, чуть больше, чем руководство «Локо», да? А где теперь работает Котов? Думаю, тут всё понятно.
И ещё, одно дело общаться со Смертиным (бывший советник президента по селекции. – Прим. «Чемпионат»), и совсем другое – с Котовым. Кирилл действовал через голову Смертина. Я очень уважаю Алексея, он всегда корректен, здраво рассуждает о футболе. А то, что делал Котов, не очень красиво", — цитирует Коусейру «Советский спорт».