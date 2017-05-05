«Манчестер Сити» получил запрет на трансферы игроков академии

Английская Премьер-лига применила санкции к «Манчестер Сити» из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов.
АПЛ запретила «горожанам» трансферы игроков академии в течение двух лет, сообщает BBC Sport. Клуб также оштрафован на £ 300 тыс (€ 353 тыс.).
При этом часть запрета — с 30 июня 2018 года — вступит в силу только если клуб повторно нарушит правила в ближайшие три года.
Запрет распространяется на любого игрока, который был зарегистрирован в одном из клубов четырёх высших дивизионов Англии за последние 18 месяцев.
«Манчестер Сити» вёл переговоры с семьёй двух молодых игроков, которые были зарегистрированы в других клубах.
В начале апреля из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов наказанию подвергся «Ливерпуль».