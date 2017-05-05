Мюллер: постараемся, чтобы Левандовски в последних турах забил как можно больше

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что в заключительных турах немецкой Бундеслиги команда будет помогать форварду Роберту Левандовски стать лучшим бомбардиром первенства.
В данный момент поляк лидирует с 28 голами на счету. За ним следует нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (27 голов).
«Мы постараемся, чтобы Леви в последних трёх матчах забил как можно больше и стал лучшим бомбардиром», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».
«Баварии», досрочно ставшей чемпионом Германии, в заключительных турах предстоит сыграть с «Дармштадтом», «Лейпцигом» и «Фрайбургом».