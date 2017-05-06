Врба: должен признаться, что всё ещё хочу работать в России

Бывший главный тренер «Анжи» Павел Врба, который накануне возглавил чешскую «Викторию Пльзень», вспомнил об опыте работы в махачкалинской команде в 2016 году.
«Для меня это был большой опыт. Тот, кто не испытывал русский нрав на себе, не сможет его понять. При мне «Анжи» превзошёл все ожидания. Однако, к сожалению, после этого в клубе изменилась экономическая ситуация в связи со сменой владельцев, а вместе с ними ушли иностранные игроки и тренеры. Причина нашего ухода из махачкалинского клуба отличается от привычной в футболе.
Должен признаться, что всё ещё хочу работать в России. Если бы до конца апреля оттуда последовало предложение, вероятнее всего, уехал бы туда снова. Когда ты играешь против таких команд, как «Ростов», «Спартак», ЦСКА и «Зенит», ты противостоишь очень сильным клубам, которые обладают гигантскими возможностями», — цитирует Врба Denik.