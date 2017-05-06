«Амкар» — ЦСКА — 0:2. Видеообзор матча

В матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Звезда» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Оба гола, которые записали на свой счёт Фёдор Чалов и Бибрас Натхо, были забиты во второй половине встречи на 60-й и 65-й минутах. Таким образом, ЦСКА одержал первую победу в Перми с 2014 года, а «Амкар» потерпел третье поражение подряд, продлив свою серию без побед до восьми матчей.
Видеообзор матча «Амкар» — ЦСКА доступен на официальном сайте РФПЛ.