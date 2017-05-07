ЦСКА опубликовал подборку сэйвов Акинфеева в апрельских матчах РФПЛ

ЦСКА в своем официальном «твиттере» опубликовал видеонарезку с сейвами своего голкипера Игоря Акинфеева, совершенными в апреле.
«На это можно смотреть бесконечно», — написано в аккаунте армейского клуба.
Болельщики ЦСКА признали вратаря лучшим игроком команды в прошедшем месяце — футболист уже в четвёртый раз в сезоне получает этот титул. Акинфеев принял участие во всех играх «армейцев» в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с «Уфой» (2:0), в котором отразил пенальти, и со «Спартаком» (1:2).
Видео с подборкой сейвов Акинфеева можно посмотреть на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».