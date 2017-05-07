Ярмоленко: стыдно, что в этом году «Динамо» проиграло чемпионство так бездарно

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем сезоне. Столичный клуб, выигрывавший чемпионат Украины два года подряд, проиграл чемпионство «Шахтёру».
«Такой клуб, как «Динамо», не должен оставаться без трофеев. Поэтому мне стыдно, что в этом году мы проиграли чемпионство абсолютно бездарно. Мы растеряли очки там, где не имели права не побеждать по определению. Из-за этого фактически в чемпионской гонке не участвовали.
Не исключаю, что после двух подряд побед в чемпионате некоторые игроки расслабились. У кого-то уже не та мотивация. Одни люди ушли, другие пришли. В нашем составе немало молодых игроков, которым нужно время, чтобы играть в тот футбол, который требует тренер», – цитирует Ярмоленко «Футбол 24».