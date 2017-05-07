Созин: судьи ошибаются из-за огромного давления со стороны больших клубов

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин выразил мнение, что в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Томь» (1:0) пенальти в ворота томской команды был назначен ошибочно, но подчеркнул, что судьи, как и все люди, могут ошибаться, а количество их ошибок увеличивается из-за большого давления ведущих клубов РФПЛ.
«Когда обычный человек оказывается перед телекамерой, его берёт оторопь. Посмотрите даже самые простые развлекательные шоу, где люди ошибаются, отвечая на вопросы уровня начальной школы, а потом хватаются за голову – «Как я мог ошибиться?!» Объяснение этому самое простое – людям свойственно ошибаться, а вне зоны комфорта или в стрессовых ситуациях они ошибаются намного чаще.
Тот же стресс, но в десяти или стократном размере переживают футбольные арбитры, от которых к тому же требуется принимать решения в считанные доли секунды. Да, они допускают ошибки, но надо понять природу их возникновения. Возьмём свежий пример – пенальти в ворота «Томи», который, на мой взгляд, был назначен в пользу «Спартака» совершенно ошибочно. Жёлтая карточка Глушакову была бы более логичным решением. Но поставьте себя на месте арбитра: на принятие решения доли секунды, за которые в голове, помимо оценки самого эпизода, успевают пронестись вопли десятков специалистов, тренеров, футболистов – «убили!», «заговор!» и всё прочее. Вот и получается, что в спорной ситуации судьи руководствуется принципом «от греха подальше». Да, конечно, «Урал» или «Томь» тоже будут протестовать, но шума будет в разы меньше, чем если на тебя ополчатся питерские или спартаковские игроки и тренеры, поддерживаемые высокопоставленными болельщиками и федеральной прессой. Отсюда вывод: судьи подвержены ошибкам, как и все люди, а огромное давление со стороны больших клубов только увеличивает число таких ошибок.
Наезды на судей стали общим местом. Вот футболист Георгий Мелкадзе уже успел назвать клоунами арбитров матча «Тосно» — «Спартак-2». Хотелось бы через СМИ обратиться к нему с предложением в качестве эксперимента отсудить одну из ближайших игру РФПЛ. Футболисты обязаны знать правила игры, соответственно, проблем возникнуть не должно. Предлагаю попробовать, Георгий! А потом все вместе оценим ваше судейство», — сказал Созин.