В Китае Халка обвинили в нападении на тренера команды соперника

Нападающего «Шанхай СИПГ» Халка обвинили в нападении на тренера команды соперника в перерыве матча китайской Суперлиги с «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0), сообщает Mirror. Представитель «Гуйчжоу Чжичэн» заявил, что бывший футболист «Зенита» ударил помощника главного тренера команды, когда они направлялись в раздевалку.
«По ходу первого тайма были некоторые спорные моменты, их тренеры начали оскорблять нас во время игры, поэтому у нас с ними произошла перепалка. Это продолжалось до перерыва, а потом в коридоре Халк проклинал нашего тренера на английском. Мы спорили с ним, и он ударил ассистента тренера Ю Минга, и тот упал на пол. Иностранные игроки приезжают сюда, чтобы помочь нам в развитии футбола в Китае, но независимо от того, насколько хорошо ты играешь, ты не имеешь права презирать китайский народ, не говоря уже о том, чтобы бить местных тренеров», – заявил главный тренер «Гуйчжоу Чжичэн» Ли Бинг.
«Шанхай СИПГ» эти высказывания опроверг и обвинил «Гуйчжоу Чжичэн» в нанесении ущерба репутации и разжигании враждебного отношения между местными и иностранными игроками. В свою очередь главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не знает, о чём говорил Ли Бинг.