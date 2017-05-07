Матч ПФЛ «Домодедово» — «Солярис» был отменён из-за несогласования с полицией

Матч 22-го тура зоны «Запад» Профессиональной футбольной лиги между клубами «Солярис» и «Домодедово» отменён из-за того, что не был согласован с полицией.
После первого тайма «Солярис» вёл со счётом 2:1. Начало второй половины игры сначала было отложено, а потом игра и вовсе была отменена.
«Матч отменён. Оказалось, он был не согласован с полицией», — гласит запись, размещённая в группе «Соляриса» в социальной сети «ВКонтакте».
Турнирная таблица зоны «Запад» Профессиональной футбольной лиги доступна на «Чемпионате».