Бышовец: реакция Карреры очень красноречива — это чувство неудовлетворённости

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о правильности назначения пенальти в матче 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Томь» (1:0) и послематчевой реакции главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
«Пенальти в ворота «Томи» назначен верно, нарушение было. Его нельзя назвать явным, тем не менее даже реакция игроков гостей говорит о том, что основания для пенальти были. Уход Карреры и пропуск пресс-конференции — реакция на невразумительную игру «Спартака». Вплоть до последней минуты «Томь» создавала нервозность у ворот соперника. Такая беспечность и уверенность в том, что можно победить, не прикладывая усилий, дорого обходится. К счастью для «Спартака», матч закончился его победой. Эта игра подчёркивает главное, отделяющее тренера высокого класса от ремесленника: выдающиеся наставники не настраивают, а вдохновляют. Такого вдохновения у «Спартака» не было, и видна была подсознательная недооценка соперника, испытывающего трудности.
Поведение Карреры способно мотивировать игроков на следующий матч. Реакция очень красноречива: это чувство неудовлетворённости и разочарования. «Спартаку» придётся сложно с «Амкаром», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.