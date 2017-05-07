Родолфо: «Зенит» ничем не удивил, а стадион просто шикарный, абсолютно лучший

Защитник «Терека» Родолфо прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. В этой встрече бразильский футболист отметился результативной передачей в эпизоде с единственным забитым голом.
«Они хорошая команда, конечно. Мы забили со штрафного. Разбирали игру соперника на тренировках. Играли хорошо в пас, все зоны закрыли — всё было закрыто, поэтому «Зенит» ничем не удивил. А стадион просто шикарный, абсолютно лучший», — передаёт слова Родолфо корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.