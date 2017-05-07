Рахимов — о газоне стадиона «Зенита»: это поле в День Победы было боевым!

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после победы над «Зенитом» в матче 27-го тура РФПЛ оценил газон на арене питерцев. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Зенит» потерпел первое поражение на новом стадионе.
«Как мне поле? Это поле в День Победы было боевым!
Обычно тренеров «Зенита» в отставку отправляла «Томь»? А что, уже объявили об отставке Луческу? Зачем вы торопитесь? Это может и с нами случиться. Я прекрасно понимаю желания болельщиков и возможности клуба. Уверен, этот период в жизни «Зенита» пройдёт, и вы снова будете радоваться. Поэтому терпите – не бывает в жизни всё гладко", - передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.