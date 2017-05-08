В «РБ Лейпциг» уверены, что у команды не будет психологических проблем в ЛЧ

Руководство и тренерский штаб «РБ Лейпциг» уверены, что у команды не будет психологических проблем в связи с участием в Лиге чемпионов, о чём сообщил спортивный директор клуба Ральф Рангник. Новичок Бундеслиги за два тура до окончания чемпионата Германии уже гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
«У нас не будет проблем, так как мы уже несколько лет назад знали, что этот день наступит. Команда уже много месяцев играет под высоким давлением, однако справляется со своими задачами. Поэтому я совершенно не волнуюсь», — приводит слова Рангника интернет-портал Goal.
В данный момент «Лейпциг» занимает 2-е место в турнирной таблице, заработав 66 очков.