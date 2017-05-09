«Челси» — третий клуб, одержавший 300 побед на своём поле в истории АПЛ

«Челси», уверенно обыграв «Мидлсбро» в 36-м туре чемпионата Англии со счётом 3:0, одержал 300-ю победу на своём поле в рамках английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб стал третьим в истории АПЛ, которому покорилась данная отметка, после «Манчестер Юнайтед» (347 побед) и «Арсенала» (306).
«Челси» (84 очка, 35 игр) занимает первое место в АПЛ, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» (35 игр) на 7 баллов. В случае победы над «Вест Бромвич Альбион» в матче 37-го тура, который состоится 12 мая, синие оформят чемпионский титул.