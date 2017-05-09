«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за Майкла Кина

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поведут борьбу за защитника «Бёрнли» Майкла Кина, сообщает Mirror.
Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает приобретение 24-летнего футболиста главной трансферной целью клуба будущим летом. Однако в услугах Кина заинтересован и главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
По данным источника, «Ливерпуль» имеет устную договорённость с Кином, однако игрок выжидает, смогут ли красные попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Лишь после этого он примет окончательное решение.
Отметим, что Кин является воспитанником «красных дьяволов», откуда он и перешёл в «Бёрнли» в январе 2015 года за £2,5 млн.
В нынешнем сезоне Кин провёл 35 матчей в АПЛ и забил 2 гола.