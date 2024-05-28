Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2024

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы — 2024. Напомним, в начале сезона-2023/2024 Куртуа разорвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Сборная Бельгии начнёт свой путь на Евро-2024 в группе E с национальными командами Словакии, Румынии и Украины.